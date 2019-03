Zeven koffers met werkmateriaal gestolen VHS

17 maart 2019

Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een tuinhuis bij een woning langs de Vlaskapelstraat in Gullegem. Ze braken het cilinderslot van de deur af. Uit het tuinhuis verdwenen zeven koffers met elektrisch werkmateriaal. De eigenaar deed aangifte bij de politie.