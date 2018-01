Zeven extra defibrillators 25 januari 2018

In het voorjaar komen er in Wevelgem zeven AED-toestellen, automatische externe defibrillators, bij: aan de bibliotheek, OC De Stekke en OC de Cerf, de Porseleinhallen en gemeentelijke basisscholen Hoogstraat, Kweekstraat en Goudenregenstraat.





De gemeente Wevelgem betaalt hiervoor 13.181 euro. Er hangen nu al defibrillators op 12 locaties, onder meer vlak bij de sporthallen in Gullegem, Moorsele en Wevelgem.





"De gemeente zet ruim in op de opleiding van de gebruikers en de medewerkers van gemeente en OCMW", zegt schepen Frank Acke (CD&V). "Er worden dit jaar vrijblijvend opleidingen georganiseerd voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Ook de burgers zullen een gratis informatiesessie kunnen volgen." (JME)