Zes maanden voorwaardelijke celstraf voor inbreker kantine 14 juni 2018

Een 18-jarige jongeman uit Wevelgem die op 27 april samen met een minderjarige kompaan een inbraak pleegde in de kantine van voetbalploeg FC Gullegem is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.





Tamme S. was nog maar drie dagen vrijgelaten uit de instelling voor probleemjongeren De Zande. Hij daagde niet op voor het proces. Bij de inbraak stampte het duo de deur van de kantine in en ging met een geldkistje, sigaretten en drank aan de haal.





Aan de gemeente Wevelgem moet Tamme S. een schadevergoeding van 1.260 euro betalen.





(LSI)