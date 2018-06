Zes maanden rijverbod voor trucker na dood bejaard koppel 22 juni 2018

Een 26-jarige vrachtwagenchauffeur is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden. Op 14 maart 2016 reed hij op de E403 in Wevelgem met zijn volgeladen vrachtwagen achteraan in op de staart van een file. Een 82-jarig koppel uit Roeselare kwam daarbij om het leven. De trucker kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 1.500 euro.





"De trucker had onvoldoende aandacht voor het verkeer en is ingereden op een perfect zichtbaar voertuig", klonk het in het vonnis. "Was hij voldoende aandachtig en alert geweest, dan had hij zijn rijgedrag aan de laagstaande zon en het drukke verkeer aangepast en had hij de file opgemerkt." Om zijn rijbewijs na de zes maanden rijverbod terug te krijgen, zal hij eerst moeten slagen voor psychische en medische testen en zijn praktisch en theoretisch rij-examen opnieuw moeten afleggen.





"Ik ben tevreden dat mijn zus en schoonbroer van alle schuld gezuiverd zijn", reageerde Lucien Carron (86) uit Lendelede, de broer van slachtoffer Marie-Christine. (LSI)