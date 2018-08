Zes maanden cel voor fietsdiefstal na Frankrijk - België 17 augustus 2018

Een duo Fransen is veroordeeld tot elk zes maanden gevangenisstraf voor het stelen van een elektrische fiets vlakbij het Duivelspark in Wevelgem. Daar was een groot scherm voorzien om de matchen te kunnen volgen van de Rode Duivels. Op 10 juli, tijdens de halve finales tussen Frankrijk en België werden de twee betrapt op heterdaad. Een getuige zag hoe Naser S. de elektrische fiets in een bestelwagen aan het laden was. "Ik had mij vergist van fiets, omdat ik enorm zat was", verdedigde de man zich. "Toen ik de dag nadien merkte dat ik de verkeerde fiets had, heb ik die fiets teruggebracht." De rechter ging duidelijk niet mee in het verhaal en veroordeelde beide Fransen. (AHK)