Zelfde straf voor vrouw die aanzette tot terreur 27 juli 2018

Een 26-jarige Waalse vrouw die in Wevelgem en veroordeeld werd wegens het aanzetten tot terrorisme heeft gisteren dezelfde straf gekregen in een uitzonderlijk nieuw proces. De vrouw werd in februari veroordeeld tot 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel. De vrouw was lid van elf chatgroepen waar ze terrorisme verheerlijkte, haar sympathie voor IS uitte en waar ze rechtstreeks contact had met enkele Franse terreurverdachten. Een van die terroristen kon later opgepakt werden met plannen om met gasflessen een aanslag te plegen op de Notre Dame. Enkele weken na het vonnis echter kwam er een wetswijziging. Het Grondwettelijk Hof vernietigde immers een wet van 20 augustus 2016 die stelde dat het aanzetten tot terrorisme zonder dat er risico was dat de aanslagen ook werkelijk gepleegd zouden worden eveneens strafbaar was. Volgens het Grondwettelijk Hof viel dat onder de vrije meningsuiting, indien er geen echte banden waren of noodzakelijke hulp werd verleend. De rechter moest in dergelijke terreurdossiers dus geen risico-overweging maken. De vrouw werd in deze zaak veroordeeld op grond van een wet die nu dus vernietigd werd. Dat vonnis werd ingetrokken maar de rechter gaf haar dezelfde straf want oordeelt nu dat haar oproepen wel konden leiden tot terreur. De vrouw kan ten vroegste over enkele maanden vrijkomen. (JHM)