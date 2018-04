Zelf maquette bouwen op het 23ste modelbouwfestival 12 april 2018

Modelbouwclub I.P.M.S Moorsele organiseert komende zondag 15 april de 23ste editie van zijn jaarlijks modelbouwfestival in OC De Troubadour in Bissegem.





Inkom is gratis, de beurs vindt plaats van 9.30u tot 17.30u. Dit jaar wordt er een kids corner voorzien, waarbij jonge bezoekers een model kunnen bouwen onder begeleiding van leden van de club. Achteraf kunnen ze het afgewerkt model mee naar huis nemen. (JME)