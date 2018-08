Zebrapadverlichting met detectie in Lode de Boninge- en Lauwestraat 04 augustus 2018

Om de veiligheid te verbeteren op de oversteekplaatsen in de Lode de Boningestraat, aan de Hoogstraat en in de Lauwestraat, aan de Deken Jonckheerestraat, gaat het gemeentebestuur van Wevelgem er zebrapadverlichting met detectie installeren. "Het systeem bestaat uit LED-lampen, die aan het zebrapad in de rijweg worden geplaatst, en een camera met detectie", zegt mobiliteitsschepen Marie De Clerck. "Zodra de camera één of meer overstekende voetgangers detecteert, knipperen de LED-lampen."





Wevelgem is de eerste gemeente in Vlaanderen die zo'n zebrapaddetectie heeft geïnstalleerd. Ondertussen is er al zebrapaddetectie in de Overheulestraat in Moorsele en in de Schuttershoflaan en de Hugo Verriestlaan in Gullegem.





De zebrapadverlichting wordt op 27 augustus in de Lode de Boningestraat geplaatst en een dag later in de Lauwestraat. Aan de werken wordt de rijweg afgesloten en een omleiding voorzien. (CDR)