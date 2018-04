Zaakvoerder Haute Vendôme gekneveld FIKSE BUIT BIJ OVERVAL OP PARFUMERIE MAAR DADERS ALLICHT ONTGOOCHELD HANS VERBEKE

06 april 2018

02u42 0 Wevelgem David Depuydt (50), de zaakvoerder van de exclusieve parfumerie Haute Vendôme in Wevelgem, is het slachtoffer geworden van overvallers. "Een fles parfum waarvan ze dachten dat ze 30.000 euro waard is, was gevuld met gekleurd water."

Al meer dan dertig jaar staat David Depuydt in het vak en in die jaren is zijn parfumerie Haute Vendôme uitgegroeid tot een prestigieuze zaak met een internationaal publiek. Maar de 'klanten' die hem woensdagmorgen stonden op te wachten toen hij aan z'n zaak in de Menenstraat arriveerde, ziet hij het liefst alleen nog maar terug op de rechtbank. "Ze besprongen me op het koertje achteraan mijn zaak, waar ik altijd binnenga", vertelt de man. "In het Frans dreigden ze ermee om me met een ijzeren staaf het hoofd in te slaan, als ik de deur niet zou openen. Ik gehoorzaamde."





Duplicaat

De overvallers knevelden Depuydt met snelbinders en pikten zijn portefeuille en gsm, net als een pak geld dat in de kluis stak; alles samen goed voor 2.500 euro. "Terwijl een van hen mij met de staaf bedreigde, griste de andere ook dure parfum en maquillageproducten mee. Van de exclusieve stukken bleef hij af, behalve dan van die ene fles van Guerlain, ter waarde van 30.000 euro. Die staat al enkele jaren in een lederen koffer op onze toonbank maar recent vervingen we ze door een duplicaat met gekleurd water."





David Depuydt, die bij de overval een gebroken rib opliep, kon uiteindelijk zichzelf bevrijden. "Ik heb soepele gewrichten en kon me zo uit de snelbinders wrikken", zegt hij. "Toen de tweede dader ook naar buiten stapte om zijn kompaan te helpen om de buit in een afvalcontainer te stoppen, heb ik vliegensvlug de beveiligde deur van het magazijn gesloten. Daardoor was ik veilig." Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. "Het gezicht van een van hen heb ik gezien, toen hij z'n bivakmuts aftrok om te kunnen vluchten zonder al te veel op te vallen in het straatbeeld. Het was een blanke jongeman van halfweg de twintig. Ook de andere was jong. Ik zag alleen zijn ogen, maar door mijn zintuiglijke ervaring van jaren weet ik daarmee genoeg. Rimpels (of de afwezigheid daarvan) vertellen veel, net als lengte en kleur van de wimpers. De daders roken naar motorolie, look en roest. Het zijn elementen die van belang kunnen zijn om de zaak op te lossen. Morgen (vandaag, red.) komt de federale gerechtelijke politie langs om op basis van mijn waarnemingen een robotfoto te maken." De overval doet Depuydt denken aan wat 'm precies een jaar geleden overkwam. "Gangsters probeerden toen bij me thuis binnen te geraken. Maar ik heb acht honden, allemaal getraumatiseerde Roemeense straathonden die ik adopteerde. Zij hebben alert gereageerd en de daders zijn afgedropen."