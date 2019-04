Woning weg voor fietsdoorsteek in Brugstraat Peter Lanssens

14 april 2019

De aankoop van de woning in de Brugstraat 31 is voor een prijs van 130.000 euro goedgekeurd door de gemeenteraad. “De aankoop kadert in het masterplan centrum Wevelgem”, meldt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Als in het uiteindelijke ontwerp blijkt dat het opportuun is om een doorsteek voor fietsers en voetgangers te realiseren vanuit de Brugstraat naar het centrum, kan deze aankoop een eerste stap in die richting zijn”, aldus Jan Seynhaeve.