Woning overhoop gehaald 14 november 2018

02u25 0

Bij je thuiskomst vaststellen dat je hele woning overhoop werd gehaald door inbrekers: het is wat een gezin uit Zevenkaven in Gullegem zaterdagavond meemaakte. Er was ingebroken via een raam aan de achterzijde van de woning. Dat gebeurde tussen 15.30 en 21.30 uur. Zowel de beneden- als de bovenverdieping was doorzocht. Of er ook iets werd buitgemaakt, is niet duidelijk. (VHS)