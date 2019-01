Woning helemaal overhoop gehaald VHS

01 januari 2019

18u45 0

In de Karekietenstraat in Wevelgem werd in de oudejaarsnacht een woning helemaal overhoop gehaald. De inbrekers maakten aan de achterzijde een raam stuk en raakten op die manier binnen. Toen de bewoners iets na één uur ’s morgens thuiskwamen, nadat ze elders de jaarwisseling hadden gevierd, merkten ze dat alle kasten open stonden. Op het eerste gezicht werd evenwel niks gestolen. De politie onderzoekt de zaak.