WK minivoetbal brengt verschillende nationaliteiten samen 04 mei 2018

Wevelgem De wereld verzamelt zondag tijdelijk in Wevelgem. Met het event Mix De Maks worden alle nationaliteiten die Wevelgem rijk is, uitgenodigd op een sportieve dag.

Aanzet van Mix de Maks is de 11.11.11.-campagne om personen van vreemde origine samen te brengen.





"Dat is wat wij zondag beogen. Zo pakken we uit met een WK minivoetbal, maar volgens de Iraanse cultuur. De spelers zullen moeten proberen te scoren met de rug naar het doel. Twaalf team uit verschillende culturen en landen nemen het tegen elkaar op", weet organisator Jos Deleu.





"De hele dag zorgen we voor tal van workshops en activiteiten, van een workshop capoeira tot een kooksessie Congolese oliebollen en Palestijns gebak. Hoe we de inwoners van vreemde origine aantrekken? We zijn gestart van nul en hebben hen met huisbezoeken warm gemaakt om deel te nemen." Het WK krijgt een profesioneel kantje met de uitreiking van een unieke beker, van de hand van kunstenaar Koen Vermander. Er wordt tevens een kleurrijke markt georganiseerd en daar ontdek je hoe mensen overal ter wereld spelen: van ngola tot zango en backgammon. Om het compleet te maken zijn er ook proevertjes die je nog nooit eerder at.





Gratis toegang

Mix De Maks start zondag om 13 uur op de sportterreinen in de Menenstraat. De toegang is gratis en hapjes en dranken zijn te verkrijgen aan democratische prijzen. (XCR)