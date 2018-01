Winterland lokt 14.000 bezoekers 02u41 0 Foto Peter Lanssens Lore Van Bever en Jean-Baptiste Degroote op de Breakdance. Wevelgem De nieuwe indoorkermis Winterland lokte van 22 tot en met 30 december zo'n 14.000 bezoekers naar Waregem Expo.

De attracties Breakdance Hayen en botsauto's American Dream bleven zelfs wat langer staan, om als extra blikvangers te dienen op de nieuwe oudejaarsfuif Infini in Expo op 31 december, die zo'n 2.000 feestvierders lokte.





Vooral de Breakdance was in trek om swingend en in het rond zwierend het nieuwe jaar in te zetten. "We wisten niet dat de Breakdance hier zou staan. Heel tof om op zo'n unieke manier het nieuwe jaar in te zetten", vertelden vrienden Lore Van Bever (20) uit Moorsele en Jean-Baptiste Degroote (22) uit Wielsbeke. Maar de organisatoren van de nieuwe fuif lieten het niet uit de hand lopen. Dronken op de Breakdance zitten, mocht niet, omdat ze niet wilden dat iemand misselijk zou worden. "We sloten de Breakdance om 1 uur 's nachts", zegt mede-organisator Benedickt Coornaert. Nog meegeven dat de indoorkermis Winterland eind dit jaar een tweede editie krijgt, met extra attracties, ook buiten aan de evenementenhal. (LPS)