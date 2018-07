Winnaars '10.000 stappenclash' zijn bekend 18 juli 2018

De gemeente Wevelgem nam vorige maand deel aan de '10.000 stappenclash' en eindigde vierde in zijn categorie. 180 leden telden in totaal meer dan 40 miljoen stappen of een gemiddelde van 13.563 stappen per dag. Uitgerekend in kilometer werd samen meer dan 28.000 kilometer afgelegd. Wevelgem organiseerde daarnaast enkele activiteiten en de winnaars werden nu beloond met een prijs. Voor de loopnamiddag vielen Maarten Tavernier, Kris Duhamel en Anne Dewitte in de prijzen. Met de wedstrijd 'zoek de fiets' wonnen Stijn Verhagen, Jonna Vandenbulcke, Steffi Vancoillie, Damon De Jode, Andres Igodt, Roeland Libeer en de broers Elias en Wannes Ares een cadeaupakket. Voor de fotozoektocht was een prijs weggelegd voor Martine Verdure, Ine Corne en Bart Dewaele.





(XCR)