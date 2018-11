Wevelgem krijgt twee nieuwe fietsstraten 21 november 2018

De Marktstraat in Wevelgem en het eerste deel van de Overheulestraat in Moorsele worden allebei een fietsstraat.





In Moorsele gaat het om het deel tussen het centrum en de toegangsweg langs het kasteel. De gemeente heeft de nodige signalisatie laten aanbrengen. Een fietsstraat betekent dat wagens er niet sneller dan 30 kilometer per uur mogen rijden en dat fietsers niet mogen ingehaald worden. (XCR)