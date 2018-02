Wevelgem krijgt eindelijk écht centrumplein GROTE LIJNEN MASTERPLAN TOEGELICHT IN BIB JOYCE MESDAG

22 februari 2018

02u27 0 Wevelgem In de bibliotheek van Wevelgem kunnen bewoners de eerste pennentrekken van het masterplan voor de kern van Wevelgem inkijken. De gemeente krijgt een echt centrumplein. Zo verdwijnen de parkeerplaatsen op het Gemeente- en Guldenbergplein ondergronds om ruimte te maken voor groen. Verder wordt ook de verkeersdrukte op de N8 aangepakt.

Wevelgem krijgt binnen drie jaar een nieuw zwembad, vlakbij het sportcomplex . Het oude zwembad wordt na die ingebruikname afgebroken.





Met die afbraak komt in het centrum flink wat ruimte vrij. Het gemeentebestuur zat enkele maanden geleden al samen met een werkgroep om na te denken over hoe de ruimte optimaal benut kan worden. Daarna gingen de stedenbouwkundige ambtenaren van intercommunale Leiedal met die resultaten aan de slag.





Gezellige pleinen

De toekomstplannen voor het centrum van de gemeente worden nu voorgesteld in de bibliotheek. Wat opvalt, is dat veel parkeerplaatsen ondergronds worden gebracht.





"Zo creëren we ruimte om van het Gemeente- en Guldenbergplein een groen, gezellig plein te maken", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).





Rond die pleinen kunnen handelszaken komen met daarboven appartementen. "Het moet een plek worden waar mensen zich goed kunnen voelen, elkaar kunnen ontmoeten, een terrasje kunnen doen,... Wevelgem mist dat op dit moment nog, een écht centrumplein." Daar komt verandering in.





Trage doorsteken

Het gemeentebestuur wil de leefbaarheid verhogen in het centrum, maar verliest daarbij ook de bereikbaarheid niet uit het oog. "Ook al vormt de grote passage langs de N8 een uitdaging, het is ook een grote troef voor de handel en de diensten in het centrum van Wevelgem. Het aantal parkeerplaatsen in het centrum blijft gelijk, maar door ze te herschikken, en door een aantal centrumparkings niet langer toegankelijk te maken vanop de N8, proberen we de verkeerdrukte op de N8 te doen afnemen. Langs de invalswegen worden ook parkings voorzien voor het verkeer het centrum bereikt." Zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de N8 komen fiets-en voetpaden die een veilig alternatief moeten bieden voor de drukke N8. "Het moeten trage doorsteken worden waarmee ze de drukke centrumstraten kunnen vermijden."Doorgaand verkeer wordt in de toekomst gemeden in de schoolomgeving in de D. Jonckheerestraat.





"We gaan er voor een campusgevoel, met de twee scholen aan elke kant, en een groen pad daartussen."Het gemeentepark wordt tot slot ook nog wat uitgebreid. "De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het park is een van de aandachtspunten in het ontwerp." De fototentoonstelling lokte al enkele nieuwsgierigen naar de bib. "Die 'campus'-denkpiste vind ik interessant", zegt Henk Hoorens, die in het Sint-Pauluscollege werkt. "Het klopt dat we daar op dit moment met te veel sluipverkeer af te rekenen krijgen." Jan Debrabandere ziet vooral heil in de ondergrondse parking. "Veel andere opties heb je niet natuurlijk als je een plein wil creëren, maar het aantal parkeerplaatsen wil behouden", besluit hij.