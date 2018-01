Werkstraffen voor gevecht na kerstbal 24 januari 2018

Drie twintigers uit Menen en Wervik moeten zich van de rechter werkstraffen van 70 tot 100 uren uitvoeren als straf voor een vechtpartij na het traditionele kerstbal in Wevelgem. Het was al in de vroege uurtjes toen een jongeman het met Hannes F. (22) uit Menen, Lisa L. (22) en Tom L. (20) uit Wervik aan de stok kreeg. Volgens het trio viel het slachtoffer de vriendin van Tom L. lastig. Ze gaven hem enkele rake klappen, Lisa L. gaf toe dat ze ook een trap op het hoofd verkocht, nadat ze dit eerder had ontkend. Het slachtoffer was elf dagen arbeidsongeschikt en moest zijn examens uitstellen. "Jullie zijn een gevaar als jullie samen op stap gaan", klonk het bij de advocaat van het slachtoffer. "Niet aan jullie proefstuk toe en Hannes F. heeft een agressieprobleem als hij gedronken heeft." Aanvankelijk was onduidelijk wie precies de slagen had uitgedeeld maar een conversatie op Facebook zorgde uiteindelijk voor opheldering. Hannes F. kreeg met 100 uren werkstraf de zwaarste straf. Lisa L. en Tom L. kregen respectievelijk 70 en 85 uren taken.





Alle drie moeten ze ook een boete van 300 euro ophoesten en opdraaien voor de schadevergoeding van zo'n 9.500 euro voor het slachtoffer. (LSI)