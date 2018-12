Werkstraf voor afvuren vier kogels op appartement LSI

24 december 2018

10u46

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 25-jarige man uit Antwerpen moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 145 uren uitvoeren. Op 7 juni vuurde hij in de Koperdraadstraat in Wevelgem vanuit een bestelwagen vier kogels af op een appartementsgebouw.

Op de bewuste donderdagavond reed Harun Y. met een gehuurde bestelwagen van Antwerpen naar Wevelgem. Buurtbewoners zag hoe hij al twintig minuten aan de overkant van de straat in zijn bestelwagen zat toen hij vertrok maar even later terugkeerde en vanuit de rijdende wagen vier keer naar een appartementsgebouw schoot. De kogels sloegen in de gevel en een opstapje naar de deur in. Er raakte niemand gewond. Een getuige zag een witte bestelwagen met rood opschrift wegrijden en kon een deel van de nummerplaat noteren. Het voertuig bleek gehuurd maar de man achter het stuur identificeren bleek niet zo moeilijk. Harun Y. vloog één maand achter de tralies. “Ik was op weg naar de zee en had het emotioneel moeilijk”, verklaarde hij. Een uitleg die de rechter niet overtuigde. Hij stelde daarom op de zitting nog eens de vraag waarom hij precies in Wevelgem belandde en op dat appartementsgebouw schoot. “Per toeval”, hield hij de lippen stijf op elkaar. Telefonie-onderzoek bracht enkele contacten in het barmilieu aan het licht maar kon ook het ware motief niet achterhalen.