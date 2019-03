Werkstraf na ruzie met ex-vriendin en nieuwe vriend LSI

Een 22-jarige jongeman uit Ieper moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 80 uren uitvoeren. Op 30 januari 2019 zocht David R. zijn ex in Wevelgem op. Ook haar nieuwe vriend was aanwezig. Hij stampte de voordeur in en gaf zijn ex en de man enkele vuistslagen en klappen. Hij greep de nieuwe vriend ook naar de keel. R. liep ook in Ieper al een werkstraf van 120 uren op voor slagen aan een andere ex-vriendin. “Telkens speelden ze met zijn voeten”, aldus advocaat Dimitri Vantomme. De rechter sprak ook nog een voorwaardelijke boete van 400 euro uit.