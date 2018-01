Werkmateriaal gestolen 22 januari 2018

02u30 0

Uit een Citroën Jumper die geparkeerd stond aan het station van Wevelgem werd werkmateriaal en kledij van Infrabel gestolen. Dat gebeurde tussen vrijdagavond half zes en zaterdagavond tien uur. Een ruit van de bestelwagen werd ingeslagen, waarop de dader ook in het voertuig nog een ruitje vernielde, in een tussenschot naar de ruimte waar het materiaal lag opgeslagen. Mogelijk om sporen te wissen, werd na de diefstal een brandblusser leeggespoten in de bestelwagen van Infrabel. (VHS)