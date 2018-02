Werken Dorpsplein starten na de stoet 10 februari 2018

De werken in het centrum van Gullegem starten volgende week, na de carnavalsstoet van zondag. Het kruispunt Bankstraat, Poststraat, Peperstraat en Dorpsplein wordt dan definitief heringericht. Sinds ruim een jaar staat daar een proefopstelling om dat kruispunt in het centrum van Gullegem veiliger te maken. Die proefopstelling, met betonblokken, maakte heel wat los op sociale media. Bij het definitieve inrichting werd rekening gehouden met die vele opmerkingen, zegt schepen Stijn Tant (CD&V). "Na de infomarkt begin juli werd het ontwerp aangepast, aan de hand van de opmerkingen van de bewoners en handelaars. Zo komen er bijvoorbeeld bredere voetpaden en een smallere rijweg op het Dorpsplein. In de vier aanliggende straten wordt dicht tegen het kruispunt een zebrapad aangelegd en in alle straten worden fietssuggestiestroken aangelegd. Aan de kerk komt een extra zebrapad aan de bushaltes." De heraanleg kost 242.706 euro. De werken zouden, als het weer wat meezit, tegen april afgerond zijn. "Omdat dit kruispunt volledig afgesloten wordt, zal het verkeer omgeleid worden. Daarnaast wordt het eenrichtingsverkeer in de Poststraat voor de duur van de werken tijdelijk opgeheven." Verder doet de aannemer er alles aan om de doorgang op het voetpad zoveel als mogelijk te verzekeren in de omgeving van de werkzone." (JME)