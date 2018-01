Werken aan park in laatste rechte lijn 02u47 0

De werken aan het gemeentelijke park van Wevelgem zijn bijna klaar. Het project van ruim 1 miljoen euro is met de pas gestarte aanleg van de speelzone, aan de laatste fase toe.





Na de renovatie- en uitbreidingswerken van de bib werd in het voorjaar van 2016 gestart met de vernieuwing van het gemeentelijk park.





Sindsdien werd onder meer de omgeving van de bib aangelegd, de vijver opgeruimd, de erfgoedkundig waardevolle loofgang (de plantenboog van 100 meter lang, vlakbij het zwembad, nvdr.) gerestaureerd, en een evenementenweide aangelegd. "De speelzone krijgt onder meer een waterspeelelement, een schommel, een zandbak, een boomhut, een openbare barbecue", zegt schepen Stijn Tant (CD&V). Bij de vernieuwing had het bestuur ook oog voor het onveiligheidsgevoel dat er soms heerste. "Zo is er extra openbare verlichting voorzien. In de speelzone is er ook een afdak waar vooral jongeren en senioren kunnen samenkomen. Dat vervangt eigenlijk het bijna volledig afgesloten hok dat er vroeger was. Dat de plek waar mensen kunnen samen komen nu doorkijkbaar is, dat zal ook een ander gevoel oproepen."





De werken betekenden een serieuze hap uit het budget. "Maar het park wordt veelvuldig gebruikt door onze inwoners. Na al die tijd was een grondige renovatie echt wel nodig."





De werken aan de speelzone zouden rond eind april, begin mei afgewerkt moeten zijn. "Komende zomer kunnen de parkconcerten dus opnieuw plaatsvinden in het park, op de uitgebreide evenementenweide."





(JME)