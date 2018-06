Werfdieven gesnapt dankzij burgermelding 04 juni 2018

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier verdachten opgepakt die zich verdacht gedroegen op een woonerf langs de Spoorwegstraat in Wevelgem. Een alerte bewoner had de vier en hun voertuig even tevoren opgemerkt. Daarop werden verschillende interventieploegen ter plaatse gestuurd. Toen de politie arriveerde, bleek dat de vier diefstallen aan het plegen waren op een bouwwerf.





(VHS)