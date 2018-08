Waterbreuk op rotonde N8 16 augustus 2018

Vandaag en morgen vrijdag 17 augustus herstelt aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van De Watergroep een breuk in de waterleiding op de rotonde van de Kortrijkstraat (N8) in Wevelgem, ter hoogte van Carrefour.





De rotonde gaat deels dicht. Het verkeer wordt met tijdelijke driekleurige lichten geregeld. Verkeer uit de richting van Kortrijk moet in tegenwijzerzin het rondpunt opdraaien. De toegang tot de straat Vliegveld nabij de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem blijft wel open.





Het is nog zomervakantie, maar er worden toch files verwacht, want de N8 is een erg drukke gewestweg.





