Wanneer start trajectcontrole? 28 juni 2018

De trajectcontrole in de Kortrijkstraat (N8), tussen Diesel Bernard en het Kruidvat, is ruim een jaar na de aankondiging nog altijd niet operationeel. De camera's staan er al, maar de federale politie moet ze nog ijken. "Navraag leert dat de federale politie nog niet weet wanneer dit zal gebeuren", stellen burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) en schepenen Marie De Clerck en Kevin Defieuw. "Minister Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij opteert voor snelheid en resultaatgerichtheid, boven betrokkenheid van gemeente en lokale politie. Wij zijn van mening dat betrokkenheid en resultaatgerichtheid hand in hand kunnen gaan. Zo gaven we al aan dat een trajectcontrole in de Menenstraat zinvoller is omdat we meer kennis hebben van de lokale toestand. We zijn verrast en vragen samen met de lokale politiezone Grensleie meer overleg, nu er rond de trajectcontrole op de N8 ook nog een protocol van akkoord moet getekend worden tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de politionele overheden", aldus de verontwaardigde politici. (LPS)