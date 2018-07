Wagen vliegt in gracht na botsing 06 juli 2018

02u41 0

Op het kruispunt van de Manpad- en de Rozebeeksestraat in Lendelede is iets over 13 uur gisterenmiddag een Audi A3 in de gracht beland. Sven N. uit Desselgem (Waregem) kwam met zijn wagen vanuit de Manpadstraat maar merkte aan het kruispunt met voorrang van rechts de Peugeot van Lindsey H. uit Gullegem (Wevelgem), die de Rozebeeksestraat richting Ingelmunster volgde, niet of te laat op. De Peugeot ramde de Audi in de flank. Door de klap tolde de Audi aan de overkant van het kruispunt in de gracht. Beide automobilisten bleven zo goed als ongedeerd maar uit voorzorg stapte Lindsey H. toch in de ambulance richting het ziekenhuis in Izegem. Beide voertuigen moesten getakeld worden. (LSI)