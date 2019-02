Vrouw rijdt 121 in zone 70 op snelweg: “Het moest snel gaan, ik was net oma geworden” VHS

19 februari 2019

19u38 2 Wevelgem Katrien M. mag van de politierechter in Kortrijk drie maanden niet met de wagen rijden. De vrouw werd geflitst in de werfzone op de E403, toen ze 121 kilometer per uur reed waar 70 toegelaten was. “Ik was net oma geworden, het moest snel gaan.”

Vele tientallen automobilisten werden eind 2017 en begin 2018 geflitst ter hoogte van de wegenwerken op de E403 in Wevelgem. Daar gold toen een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De meeste overtreders kwamen er van af met een geldboete en acht dagen rijverbod maar voor Katrien M., die 121 kilometer per uur reed, was de rechter veel strenger. De vrouw werd eerder al veroordeeld voor te snel rijden. Daarom kreeg ze dit keer een rijverbod van drie maanden en een geldboete van 2.000 euro. Om haar rijbewijs terug te krijgen, moet ze opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter legde haar ook medische en psychologische testen op.

Wagen nog perfect onder controle

“Het moest snel gaan die dag, ik was net oma geworden”, sprak de vrouw. “Dat ik een zware voet heb, is juist. Anderzijds: ik bel nooit achter het stuur. Dat vind ik persoonlijk veel gevaarlijker. ” De politierechter verzekerde Katrien M. dat ook voor ongeoorloofd telefoneren achter het stuur regelmatig automobilisten op het beklaagdenbankje zitten.