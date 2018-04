Vrouw lichtgewond na botsing met truck op A19 19 april 2018

02u33 0

Nauwelijks voorbij de wisselaar van de R8 naar de A19 in Gullegem gebeurde gisteren rond half tien een ongeval. Een Fiat 500 en een vrachtwagen kwamen er in nog onbekende omstandigheden met elkaar in botsing. Door de klap belandde de Fiat 500 op z'n zij. De linkerrijstrook was daardoor versperd. De trucker zette zijn vrachtwagen iets verderop aan de kant op de pechstrook. De bestuurster van de Fiat kon zonder veel problemen uit haar benarde situatie worden gehaald. De vrouw werd voor verzorging naar het AZ Groeninge overgebracht. Het ongeval zorgde voor behoorlijk wat verkeershinder op de wisselaar maar ook op de R8. (VHS)