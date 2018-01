Vrouw krijgt pas na 1,5 jaar huurwaarborg terug 02u34 0 Foto Henk Deleu Mia Callant kreeg via een rechtzaak anderhalf jaar (!) na haar verhuis het laatste deel terug van een huurwaarborg (na verhuis) die ze 30 jaar geleden betaalde. Wevelgem Mia Callant uit Gullegem kreeg pas na anderhalf jaar, én nadat een rechter een vonnis uitsprak, de huurwaarborg terug die ze nog tegoed had van sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk.

Mia woonde 30 jaar lang in een sociale woning in de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan in Kortrijk.





"Anderhalf jaar geleden heb ik die huurovereenkomst stopgezet, omdat ik naar Gullegem verhuisde", legt ze uit. "Ik kreeg vrij snel 540 euro gestort op mijn rekening, als 'voorschot' van de huurwaarborg die ik destijds had betaald." Op de vraag wanneer ze de rest van het geld zou krijgen, kreeg ze geen antwoord, ook niet na twee aangetekende brieven.





Mia sleepte de maatschappij voor de vrederechter. "Maar de eerste keer is niemand komen opdagen. De tweede keer hebben ze om uitstel gevraagd, en dat heeft de rechter toegestaan. Bij een derde keer vroegen ze nog eens om uitstel, maar de rechter heeft dat gelukkig niet meer toegekend. De maatschappij moest het bedrag dat ik nog tegoed had, meteen storten. 240 euro was dat, en ook toen pas werd de afrekening van mijn gas en elektriciteitsverbruik opgemaakt. Erg vind ik dat: wat met mensen die niet sterk in hun schoenen staan, en die niet naar de rechtbank durven?"





Bij de maatschappij slaan ze mea culpa.





"Het gaat om een spijtige samenloop van omstandigheden", zegt Maxim Veys, voorzitter. "De maatschappij heeft die 250 euro gehouden, tot de afrekening van 2016 kon gebeuren. Door de fusie en een ziekteverlof van de bevoegde persoon werd dit echter op de lange baan geschoven. Ik heb er sterk op aangedrongen dat alle afrekeningen van 2017 tijdens de eerste helft van 2018 gebeuren. Ik betreur ten zeerste hoe alles verlopen is. De maatschappij zal zich excuseren bij mevrouw Callant."





(JME)