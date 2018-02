Vrouw en kind naar ziekenhuis na botsing 05 februari 2018

Op de aansluiting van de A19 met de R8 in Gullegem is zaterdag nog maar eens een ongeval gebeurd, nadat een van de automobilisten door het rood licht. Een BMW, die op de R8 richting het Ei reed, knalde er in de linkerflank van een Volkswagen Polo. Een van de auto's raakte nog een derde wagen. Die raakte licht beschadigd en de bestuurder kon zijn auto wat verderop veilig aan de kant zetten. De bestuurster van de Volkswagen Polo en een kind liepen lichte verwondingen op en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurders bleven ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte beperkte verkeershinder. (VHS)