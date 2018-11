Vrouw (82) rijdt 141 per uur waar je maar 90 mocht 14 november 2018

Een 82-jarige dame kreeg van de Kortrijkse politierechter een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen.





Aan de wegenwerken langs de E403 in Wevelgem zou Juliette V. met een snelheid van 141 kilometer per uur gereden hebben. Het gaat om een zeer zware overtreding, want door de werken was de snelheid er beperkt tot 90 kilometer per uur. De vrouw daagde zelf niet op in de rechtbank. De rechter fronste toen hij het geboortejaar van de dame onder ogen kreeg. "Uw cliënt is van het jaar 1936?", vroeg hij vol ongeloof aan de advocaat, die knikte. (LSI)