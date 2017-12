Vrijspraak na tien jaar voor Waalse kwakzalver 02u28 0

Tien jaar onderzoek naar de praktijken van de Waalse kwakzalver Azaire uit Vloesberg verdwijnt in de vuilnisbak. De zaak is verjaard of draait door het slechte en ellenlange onderzoek op niets uit.





Het onderzoek naar de praktijken van de zelfverklaarde wonderdokter in zijn alternatieve gezondheidscentrum net over de taalgrens ging begin 2007 aan het rollen. Het startte na de dood van een patiënte die op zijn aanraden haar chemobehandeling tegen kanker had stopgezet en haar hoop op de plantaardige en natuurlijke producten en een 'magische stick' van het Centre Azaire had gezet.





Azaire overleed in 2012 maar zijn 58-jarige dochter en 66-jarige ex-echtgenote uit Wevelgem ontsnapten niet aan gerechtelijke vervolging voor onwettige uitoefening van de geneeskunde, verkoop van geneesmiddelen en voedingssupplementen zonder vergunning en oplichting. De rechter stelde echter vast dat de zaak is verjaard en veel te lang duurde. Eén van de vermeende klanten van 'dokter Azaire' was koningin Paola, zo verklaarde hij ooit zelf. (LSI)