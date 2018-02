Vriesweer nefast voor waterbuis bij Metro 28 februari 2018

De brandweer is gisterennamiddag even na 15 uur naar de vestiging van horecagroothandel Metro langs de Kortrijkstraatgesneld voor een merkwaardig probleem. Een toevoerleiding van de watervoorziening bleek stuk, allicht het gevolg van de vrieskou. Het water spoot in het rond in een stapelplaats voor kratten drank buiten tegen de zijgevel van het gebouw. Het lek houdt allicht verband met een brandalarm waarmee de Metro-winkel een dag voordien kampte. Daarbij werd het sprinklersysteem automatisch op scherp gezet. Onnodig, zo bleek, maar alle buizen waren intussen wel gevuld met water. De koude zorgde ervoor dat het water in de buis aan de buitenkant bevroor en dus ook uitzette. Tijdens het incident werden personeel en klanten, ongeveer twintig mensen, even geëvacueerd. Ook een interne opleiding werd onderbroken. Na een half uurtje mocht iedereen weer naar binnen. (VHS)