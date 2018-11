Vrachtwagen vat vuur 24 november 2018

Aan het Logistics Center Leie, het distributiecentrum van warenhuisketen Lidl, op de grens tussen Gullegem en Moorsele vatte gisterenavond rond half zeven een truck vuur. De chauffeur wou de trekker met oplegger naar één van de laadkades rijden toen er plots rook vanonder de motorkap kwam. Hij ondernam een eerste bluspoging en riep de hulp in van de brandweer van de zone Fluvia. Die had het vuur snel onder controle maar de hitte deed toch al de voorruit barsten en zorgde voor flink wat schade in de bestuurderscabine. De Mercedesvrachtwagen had pas 3.000 kilometer op de teller. Er raakte niemand gewond en transportbedrijf 4D Trans uit Torhout zorgde voor een andere vrachtwagen. (LSI)