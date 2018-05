Vrachtwagen knalt op middenberm langs werken 15 mei 2018

Aan de wegenwerken op de E403 in Wevelgem is gisternamiddag iets voor vier uur een vrachtwagen van transportbedrijf Koen Vervaecke uit Ardooie op de tijdelijke middenberm geknald. Het ongeval zorgde voor meer dan een uur file van Roeselare tot voorbij de tunnel richting Doornik. De snelweg moest zelfs een tijdlang volledig afgesloten worden om de takelwerken mogelijk te maken. "Onbegrijpelijk", klinkt zaakvoerder Koen Vervaecke hard voor zijn Noord-Franse chauffeur. Die was met een frigowagen met 15 ton diepvriesgroenten op weg naar het depot van warenhuisketen Colruyt in Halle. "Hij vertelt dat hij op het einde van de werken aan die splitsing en die tijdelijke middenberm plots hard moest remmen, maar daar heb ik weinig begrip voor. Ik peper mijn chauffeurs altijd in om afstand te houden. Wie dat doet, heeft zoiets niet voor." De trekker schoof op de betonnen middenberm en blokkeerde de linkerrijstrook. "Gelukkig raakte niemand gewond", aldus Koen Vervaecke. De trekker en oplegger moesten door zware takelwagens van de betonnen berm getrokken worden. Om dat mogelijk te maken moesten beide versmalde rijstroken volledig afgesloten worden. De politie leidde het verkeer via de wisselaar in Moorsele en de Kortrijkse ring R8 naar de E17 en de wisselaar in Aalbeke om. Het duurde tot na de avondspits vooraleer de situatie opgelost raakte. (LSI)