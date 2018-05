Voetbalvelden krijgen verlichting 25 mei 2018

02u59 0

De gemeente Wevelgem investeert in nieuwe ledverlichting voor voetbalvelden in Gullegem (veld 1) en Wevelgem (veld 2) en zoekt een leverancier voor de werken. "De ledverlichting is niet enkel energiezuinig, het zal ook voldoen aan de door de Belgische voetbalbond opgelegde minimumverlichtingssterkte", zegt schepen van Sport Geert Breughe (CD&V). "We vragen inschrijvers om een uitgebreide lichtstudie uit te voeren en op basis daarvan de locatie en hoogte van de lichtmasten, het aantal en type armaturen en het elektriciteitsverbruik te bepalen", aldus Breughe. Op het vierde veld van Moorsele worden twee armaturen verhangen. De totale investering wordt op 71.000 euro geraamd.





(LPS)