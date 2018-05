Vlasser wordt symbool van Gullegem Koerse 26 mei 2018

Vanaf dit jaar wint de winnaar van Gullegem Koerse een kopie van het standbeeld De Vlasser dat aan de aankomstlijn aan café De Gouden Bank de renners aanmoedigt. Gullegemse kunstenaar Wilfried Gheysen schenkt elk jaar een miniversie van zijn beeld dat hij in 1999 maakte voor de gemeente. "De Vlasser staat symbool voor het doorzettingsvermogen van de hardwerkende West-Vlaming. De Vlasser is op en top Gullegems, net zoals de wielerkoers Gullegem Koerse", vindt de kunstenaar. Het beeld, dat in gebronzeerd gips is gemaakt, is het kleine broertje van het oorspronkelijke beeld aan De Gouden Bank. (XCR)