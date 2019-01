Vijftien maanden cel voor belaging en partnergeweld LSI

15 januari 2019

15u26

Bron: LSI 0

Een 21-jarige jongeman uit Wevelgem is door de Kortrijkse strafrechter bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan zes maanden effectief, en een boete van 800 euro voor partnergeweld en belaging van zijn (ex-)schoonouders in Lendelede. “Hij bleef ons opbellen. We installeerden zelfs een cameraatje en hielden er slapeloze nachten aan over”, klonk het bij de slachtoffers. Jordan T. hield het op het vlak van slagen aan zijn vriendin niet bij één keer. Hij kreeg van het gerecht voorwaarden opgelegd maar dat weerhield hem er niet van tien dagen later opnieuw toe te slaan.