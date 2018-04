Vijf dagen na aankoop: Mercedes brandt helemaal uit 12 april 2018

02u36 0 Wevelgem Langs de Roterijstraat in Wevelgem is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Anders dan de voorbije weken op verschillende andere plaatsen in de regio, gaat het dit keer niet om brandstichting.

Het was de eigenaar zelf die iets voor twee uur het vuur opmerkte. "Ik was nog een beetje tv aan het kijken", zegt de man van Franse origine. "Plots zag ik aan de verduisteringsgordijntjes van onze woonkamer een fel licht. Dat vond ik eigenaardig. Toen ik een gordijntje wegtrok, zag ik dat het motorcompartiment van onze Mercedes CLK in lichterlaaie stond."





Andere wagen gered

De bewoner aarzelde geen moment. "Net voor de Mercedes stond mijn andere wagen geparkeerd. Gelukkig kon ik die nog net op tijd verplaatsen. Voor zover ik kan zien, is hij niet beschadigd." Bij aankomst van de brandweer stond de Mercedes al helemaal in lichterlaaie.





"Een tegenslag", reageert de eigenaar. "Een jaar geleden had ik hetzelfde voor met mijn Jaguar, in de buurt van Rijsel. Een kortsluiting en hop: ook helemaal uitgebrand. Net als vandaag was ik ook toen tevreden dat er geen slachtoffers vielen. Al blijft dit natuurlijk allesbehalve leuk: we hadden de Mercedes, die een achttal jaar oud is, nog geen week in ons bezit. Dat wordt dus zoeken naar een alternatief", besluit de man. (VHS)