Viertal overleeft val van 15 meter hoog Crash met helikopter op weg naar sterrenrestaurant

06 september 2018

02u23 0 Wevelgem Vier vrienden uit onze regio, allemaal ondernemers, zijn gisterenmiddag aan de dood ontsnapt bij een helikopterongeval. De vier wilden exclusief gaan dineren, maar door drukverlies tijdens het opstijgen, kwam de heli naar beneden. "We maakten een flinke smak, maar zijn zo goed als ongedeerd", zegt passagier Guy Debaere (69) uit Rekkem.

Het moest vooral een gezellig uitje worden, toen vier ondernemers uit onze regio gisterenmiddag rond half één het luchtruim kozen. Eén van hen zat aan de stuurknuppel van de helikopter, die ook z'n eigendom is. "We zouden gaan tafelen in een sterrenrestaurant in een kasteel ergens in het noorden van Frankrijk", zegt Guy Debaere. De 69-jarige Rekkemnaar is nog beperkt actief in de vleessector. "Niets deed vermoeden dat er een probleem zou zijn met de heli. Maar bij het opstijgen, leek het alsof de motor aan kracht verloor. De turbine draaide niet zoals het hoorde. Ik schat dat we toen op een hoogte van 15 à 20 meter vlogen, we waren pas enkele seconden voordien vertrokken."





Naar ziekenhuis

Alles ging razendsnel. De helikopter viel neer, raakte met het landingsgestel de omheining van de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem en belandde daardoor op z'n zijkant. "Tijd om te panikeren, was er niet", zegt Guy Debaere. "We werden allemaal door elkaar geschud maar leken op het eerste gezicht ongedeerd. Met wat moeite slaagden we erin om uit het wrak te klauteren." Eén van de passagiers werd naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up. Hij klaagde over pijn aan de ribben. De gecrashte heli belandde net niet op de rijweg langs de zone waar, naast het vliegveld, nogal wat bedrijven zijn gevestigd. "We vreesden even dat het toestel vuur zou vatten, omdat in de tank nog 450 liter brandstof stak", zegt Guy Debaere. "Gelukkig gebeurde dat niet. Technici hebben vervolgens onmiddellijk de brandstof overgeheveld, om elk risico te bedwingen."





Geluk gehad

Door het ongeval was er tot rond 16 uur - na het beëindigen van een onderzoek naar de oorzaak van de crash - geen vliegverkeer meer toegelaten op de luchthaven. De ervaren piloot en de twee ongedeerde passagiers werden opgevangen in de buurt, om te bekomen van de emoties. "We hebben verdorie veel geluk gehad", beseft Guy Debaere. "Hingen we tien meter hoger in de lucht op het moment van het drukverlies, dan had niemand van ons het allicht overleefd. 't Moet zijn dat ons hier nog wat tijd gegund wordt, op deze aardbol", lacht hij. "Spijtig van de helikopter, dat wel. Maar dat is materiële schade. Straks zoeken we onze makker op in het ziekenhuis. Reken maar dat we er vanavond nog een goeie zullen op drinken. En dat diner stellen we uit. Al trekken we de volgende keer meer dan waarschijnlijk met de auto naar het noorden van Frankrijk."