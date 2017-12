Vier oproepen voor geluidsoverlast Kerstbal 02u44 0 Wevelgem Hoewel er op sociale media gisteren heel wat mensen hun ongenoegen uitten over geluidsoverlast door het Kerstbal.

Het feestje dat tijdens de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond in zaal Cortina, zijn er maar 4 telefoontjes binnengekomen bij politiezone Grensleie. Dat zegt politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. "Dat zijn er eigenlijk niet meer dan de afgelopen jaren", zegt Vannieuwenhuyse. "Het schepencollege staat voor dat evenement een afwijking toe op de gangbare geluidsnorm, en de organisatie heeft dat aantal niet overschreden. Het kan wel zijn dat de weersomstandigheden, de wind bijvoorbeeld, invloed gehad heeft op een verdere verspreiding van het geluid, in de richting van het vliegveld. Dit jaar was er ook een andere tent, het is goed mogelijk dat die het geluid misschien minder tegengehouden heeft dan de tent die de voorbije jaren werd gebruikt."





De politie kreeg geen melding van noemenswaardige incidenten. (JME)