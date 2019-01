Vier jaar cel voor moordpoging na caféruzie Lieven Samyn

08 januari 2019

10u32 0 Wevelgem Een 38-jarige man uit Moorsele (Wevelgem) is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier jaar. In de nacht van 20 op 21 juli 2018 gaf hij op het trottoir voor café De Klokke in Moorsele na een discussie de 45-jarige Han Verlinde een messteek in de buik. Het slachtoffer overleefde ternauwernood. “Maar ik koester geen wrok”, klinkt het enigszins verrassend bij het slachtoffer.

Zowel Kevin Coone als Han Verlinde waren die nacht in het café langs de Ieperstraat aanwezig. Han had er een shift als kelner opzitten en dronk nog een glas, Coone was er als klant. “Ik sprak hem aan over enkele kwetsende uitspraken die hij over enkele vriendinnen had gedaan”, vertelt Han. “Ik zette hem op zijn plek en dreigde er mee hem te slaan maar blijkbaar schoot dat in het verkeerde keelgat.” Aanvankelijk leek het alsof Coone onverschillig reageerde en het café rustig verliet. De cafébazin hoorde hem bij het verlaten van het café wel nog roepen ‘Nu is het aan mij’. Dat voorspelde niet veel goeds. Even later keerde Kevin Coone inderdaad terug, met een keukenmes in de hand. Hij stak Han Verlinde, die ondertussen buiten voor het café een sigaretje stond te roken, in de zij. Hij liep daarna weg, gooide het mes in een rioolputje weg maar keerde op zijn stappen terug en kon opgepakt en aangehouden worden. Voor de rechter moest hij zich verantwoorden voor poging moord. “Maar het was niet mijn bedoeling hem te doden”, aldus Kevin Coone. “Ik wist dat ik geen vitale organen kon raken.” Die argumenten konden de drie rechters niet overtuigen. Het mes perforeerde twee darmen, enkel een spoedoperatie kon het leven van het slachtoffer redden. “Maar ik koester geen wrok of wraak”, verraste Han. Voor hem hoefde Coone niet jarenlang de gevangenis in. De rechters vonden toch dat de bescherming van de maatschappij nu prioritair was aan een eventuele behandeling van de problemen van de dader en gaven hem een strenge, effectieve celstraf. Halfweg 2016 liep hij al eens een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief, op omdat hij een brandbom naar de woning van zijn moeder had gegooid. Hij vond dat ze hem in de steek liet en maakte met een colafles en een vod een molotovcocktail. De schade bleef beperkt. De rechters stelden vast dat die veroordeling hem niet tot ander gedrag heeft aangezet. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen.