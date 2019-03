Vier infopunten voor dementie opgestart Alexander Haezebrouck

01 maart 2019

11u40 0 Wevelgem Wevelgem telt vanaf vandaag vier infopunten voor dementie. Die infopunten komen er omdat personen met dementie en hun mantelzorgers tijdens kantooruren nergens terecht kunnen met vragen over dementie. Het initiatief komt vanuit de vier woonzorgcentra in de gemeente.

In Wevelgem lijden iets meer dan 600 mensen aan dementie. Met hun familie erbij zijn dat al snel zo’n 3.000 mensen die te maken krijgen met dementie. Mensen met dementie of familieleden hebben vaak niet meteen een plek waar ze naar toe kunnen met hun vragen. Daarom hebben de vier woonzorgcentra nu zelf infopunten opgestart waar burgers altijd terecht kunnen. De infopunten zijn in het WZC Elckerlyc , het WZC Sint-Camillus, het Herenhuis en Het Gulle Heem.