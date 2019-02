VIDEO. Spontane actie aan Proximusdepot in Gullegem: “Tegen besparingsplan én gebrek aan respect voor personeel” Hans Verbeke

22 februari 2019

12u37 0 Wevelgem Enkele tientallen personeelsleden en vakbondsmilitanten hebben vrijdagvoormiddag actie gevoerd aan een distributiecentrum van Proximus in Gullegem. Ze deden dat uit onvrede met het herstructureringsplan waardoor 1.900 jobs op de helling staan. “Ook het gebrek aan respect voor het personeel zit ons bijzonder hoog”, zegt vakbondsman Ronald Huysmans. Zo’n vijftig mensen gingen niet aan de slag.

“Als het trop is, dan is het te veel”, zeggen de actievoerders, allemaal technici van Proximus. “Daarom leggen we vandaag het werk neer.” De actie verliep rustig. Met houten palletten werd een vuurtje gestookt aan de oprit van het distributiecentrum langs de Oostlaan, op de industriezone in Gullegem. Dat is de plek waar technici zich komen bevoorraden van materiaal. Met enkele bestelwagens werd de toegang tot het distributiecentrum geblokkeerd. De omliggende bedrijven ondervonden geen hinder, op het geluid van ontploffende voetzoekers na. Ook het drukke verkeer op de industriezone werd met rust gelaten.

‘Platte besparing op de kap van het personeel’

“Proximus presenteerde na nieuwjaar een herstructureringsplan om competitiever te worden en zo sterker te staan ten opzichte van de concurrentie”, vertelt Ronald Huysmans, sectorsecretaris van ACOD online in onze provincie. “Dat plan gaat gepaard met 1.900 naakte ontslagen. Dat is onbespreekbaar. Bovendien wil het bedrijf ook nog eens 240 miljoen euro besparen, een platte besparing op de kap van de werknemers. Die worden verondersteld nog flexibeler te zijn en meer overuren te kloppen voor een gelijk of zelfs lager loon. Voor de aandeelhouders verandert er niks: zij blijven hun dividend uitgekeerd krijgen. Dat steekt.”

De besparing is nodig, zegt Proximus, om digitaal sterker te worden. “Dat kan, hoewel Proximus de jongste vier jaar winstcijfers liet optekenen”, klinkt het bij de actievoerders. “Maar we zien niet in hoe je competitiever kunt worden door verlofdagen in te krimpen en te knabbelen aan een pak verworven rechten.”

Eerst mail met felicitaties, daarna besparingsplan

Volgens storingslasser Wouter Bouckaert uit Eernegem, die lang in Gullegem en Roeselare werkte, stapelen de probleem bij Proximus zich eigenlijk al jaren op. “We krijgen geen respect”, steekt hij van wal. “Eind 2018 kregen we een felicitatiemail waarin we bedankt werden voor onze inzet, waardoor het bedrijf mooi winst maakt en groeit. Maar begin 2019 rammen ze dan een herstructurering door onze strot waar we onmogelijk mee akkoord kunnen gaan. Die naakte ontslagen zijn hard aangekomen. Maar de rest van het personeel moet ook inleveren: de directie wil beknibbelen op premies en verlofdagen. Dat pikken we niet.”

Later ook acties in Kortrijk en Brugge

“Waar we vroeger in eigen regio storingen oplosten, moeten we nu elke dag flink wat uren rijden omdat we in andere regio’s moeten werken. Dat komt de efficiëntie helemaal niet ten goede. We krijgen nu soms het verwijt dat we niet genoeg storingen hebben opgelost. Dat is ook logisch, als je plots zoveel meer kilometers moet rijden. Ook andere maatregelen doen de wenkbrauwen fronsen. Een collega uit het Kortrijkse krijgt bijvoorbeeld een coach waar hij regelmatig langs moet in Gistel, in de plaats van dicht bij zijn uitvalsbasis. Dat is surrealistisch.”

Samen met zijn collega’s voert Wouter voor het eerst actie in onze provincie. “Later zullen er nog acties volgen in Kortrijk en Brugge”, zegt Ronald Huysmans. “Daarmee volgen we het voorbeeld van collega’s in Wallonië die de voorbije weken ook het werk neerlegden. De directie moet beseffen dat het plan voor ons onaanvaardbaar is en herbekeken moet worden.”