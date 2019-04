VIDEO. Sergio daagt hamburgersfans uit: “Ik eet er zeker dertig!” Maxime Petit

06 april 2019

20u39 19 Wevelgem Zanger Sergio gaat op 31 mei een wel zeer bijzondere uitdaging aan met de klanten van hamburgerzaak Burgermeester in Wevelgem. Hij probeert er in dertig minuten zoveel mogelijk hamburgers te verorberen. “Als ik verlies, ban ik de hamburgers uit mijn leven”, is de excentrieke mediafiguur nu al zegezeker.

Het opzet is simpel: voor 25 euro mag je zoveel mogelijk hamburgers proberen te smullen. Wie na 30 minuten de meeste exemplaren achter de kiezen heeft, wordt de Wevelgemse koning of koningin van de hamburger. Zaakvoerder Arie Maillard vond met Serge Quisquater (53) een bekende uitdager. “Ik ken Sergio uit mijn legerperiode in Leopoldsburg”, begint hij zijn verhaal. “Ik ging geregeld naar zijn stamcafé The Kings in Lommel en zo leerden we mekaar kennen. Het contact verwaterde nadien maar tegenwoordig horen we mekaar weer geregeld.”

Sergio was afgelopen zaterdag al te gast in Burgermeester voor de opnames van een promofilmpje vooraleer hij zich naar twee optredens begaf op West-Vlaamse bodem. Hij weet nu al dat hij de uitdaging op 31 mei zal winnen. “Ik zal er minstens 30 eten”, zegt hij met een brede grijns. “Verliezen is voor mij geen optie en als het toch zo is, dan ban ik de hamburgers uit mijn leven. Het is de eerste keer dat ik zo’n challenge aanga en ik hoop dat er zoveel mogelijk deelnemers present tekenen. Ik eet ze allemaal onder tafel dus laat ze maar komen. Niemand maakt schijn van een kans tegen mij. Een speciale voorbereiding hoeft niet want ik ga sowieso wekelijks een viertal keer naar de frituur waar ik mij culinair helemaal kan laten gaan.”

Arie Maillard kijkt bedenkelijk wanneer hij hoort dat Sergio voor minimum dertig hamburgers gaat. “Als hij daarin slaagt, dan krijgt hij van mij voor vijf jaar gratis hamburgers. Eerlijk gezegd hoop ik dat de titel van hamburgerkoning naar iemand van de streek gaat. De winnaar mag voor de rest van het jaar wekelijks een gratis hamburger ophalen en uiteraard krijgt de koning of een koningin ook een kroon. Als de formule aanslaat, dan is het misschien wel het begin van een mooie traditie. Als het weer het toelaat, gaat de uitdaging door op ons zonneterras boven.”

Inschrijven voor de wedstrijd op 31 mei om 15u in de Brugstraat 12 in Wevelgem kan via zaakvoerder Arie Maillard (0472/06.01.87)