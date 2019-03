VIDEO. ‘Piloot’ Oskar (23) ster op symbolische actie op Wereld Downsyndroomdag Alexander Haezebrouck

21 maart 2019

11u20 0 Wevelgem Donderdagmorgen is de eerste ‘piloot’ met het syndroom van Down opgestegen vanuit de luchthaven in Wevelgem om de zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’ af te vliegen. Piloot Oskar vloog natuurlijk niet echt zelf, maar vestigde met de actie aandacht voor mensen met het Syndroom van Down.

Oskar (23) kwam donderdag even piloot spelen op de luchthaven van Wevelgem en was daarmee dé ster van Wereld Downsyndroomdag. “Neen, ik ga niet neerstorten”, zei hij vooraf. Oskar moest het vliegen uiteindelijk overlaten aan een professionele piloot. “We hadden het wel heel graag gewild dat Oskar kon meevliegen als passagier", zegt Stef Thienpont van vzw Konekt, één van de mede-organisatoren van de actie. “Maar door verzekeringspapieren en wetgeving lukte dat jammer genoeg niet. Oskar is in zijn vrije tijd acteur en dus hebben we hem gevraagd om voor het opstijgen van het vliegtuig even piloot te spelen.” De bedoeling van de actie was dat een sportvliegtuigje met een lange rode vlag over West-Vlaanderen waar de zogenaamde ‘meridiaan van de trisomie’ ligt. Deze loopt van Spiere-Helkijn tot Knokke-Heist. Die meridiaan volgt daarmee een lijn op 3 graden en 21 minuten ten oosten van de nulmeridiaan van Greenwich, een verwijzing naar het syndroom van Down. De wetenschappelijk term daarvoor is trisomie 21.

Achter het vliegtuigje hangt een lang, rood spandoek, symbool voor een rode correctiestreep. “We willen mensen eens aan het denken zetten. Zijn mensen met het syndroom van Down dan niet perfect?”, vraagt Stef Thienpont zich af. Hij is actief bij vzw Konekt, waar ze werken met mensen met een beperking. “We spreken ons niet uit tegen of voor de NIP-test (de test die bij zwangerschap het syndroom van Down kan opsporen, red.), maar we stellen er ons wel grote vragen bij. Zo kennen we heel veel ouders die erg gelukkig zijn met hun kind dat het syndroom van Down heeft en ook mensen met het syndroom van Down zijn doorgaans gelukkig. Dat is eigenlijk het belangrijkste.”

Vliegtuigje moet actie staken en keert vroegtijdig terug naar Wevelgem

Helaas is de actie met het sportvliegtuigje mislukt omdat de piloot in Beernem terug moest keren omdat het weer te mistig was geworden. “De piloot had ons ‘s morgens al gewezen op de laaghangende wolken en twijfelde tot het laatste moment of hij wel zou opstijgen", zegt Kurt Declerq van medeorganisator Vormingplus. “Eens in Beernem was het weer te mistig geworden en zat er voor hem niets anders op dan terug te keren." Hierdoor is de actie zo goed als volledig mislukt. Zeker als je weet dat overal waar het vliegtuigje over vloog, dat is één rechte lijn van Spiere Helkijn, over Zwevegem, Deerlijk, Waregem, Wielsbeke, Oostrozebeke, Tielt, Ruiselede, Beernem, Damme en Knokke-Heist acties waren gepland op het moment dat het vliegtuigje over vloog. De piloot is na Oostrozebeke ook beginnen versnellen waardoor ze in Tielt het vliegtuigje enkel nog in de verte hebben kunnen zien. “Het is inderdaad heel jammer dat onze actie niet volledig gelukt is”, zegt Kurt Declercq. “Blijkbaar hebben we het weer echt niet aan onze kant gehad. Toch ben ik tevreden als je ziet hoe groot het enthousiasme in alle steden en gemeenten was waar alle burgemeesters hebben meegedaan. Dat had ik bij het begin van de plannen van deze actie niet durven denken.”