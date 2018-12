VIDEO: Nicola peddelt 100 kilometer op vlot naar Music For Life domein voor zieke dochtertje “Serieus beangstigend om met zo’n klein vlotje door sluizen en naast zeeschepen te varen” Jeroen Desmecht en Didier Verbaere

23 december 2018

19u24 16 Wevelgem Nicola Dejaeghere (30) uit Gullegem peddelde vijf dagen lang op een zelfgebouwd vlot de Leie af van Wevelgem tot het Music For Life domein in Wachtebeke. Hij zamelde zo geld in voor de goeie doelen die hem en zijn partner Gwende Ooms (29) steunden tijdens de ziekte van zijn dochtertje Franne (3).

Franne kreeg in april windpokken. Niks ongewoon voor een kleuter van drie jaar oud. Maar de kinderziekte escaleerde. “Ze stierf bijna letterlijk van de pijn en belandde op de gespecialiseerde pediatrie in het UZ van Gent”, vertelt papa Nicola bij zijn doortocht aan Portus Ganda in de Gentse binnenstad zaterdagavond. Franne kreeg een intense behandeling en uiteindelijk tien dagen in een kunstmatige coma gebracht: ze zweefde tussen leven en dood. Na een maand mocht ze het ziekenhuis verlaten. Uit onderzoek bleek dat Franne een immuunstoornis heeft, en dus erg vatbaar voor ziektes.

Vlotjes door het leven

“Omdat het leven niet altijd even vlotjes gaat, bedachten we de actie Vlotjes4Life en bouwde ik een vlot om eigenhandig geld in te zamelen voor het goeie doel. De opbrengst van de gesponsorde tocht gaat naar de Kleine Held vzw die pakketjes kledij samenstelt voor prematuur geboren baby’s, om ouders zo een troost te bieden. Want ook Franne lag op neonatologie. Ze was dysmatuur, met een te laag geboortegewicht”, zegt Nicola. En ook Help Brandwonden Kids krijgt een deel van de koek. Deze vzw steunt ouders van kinderen met brandwonden financieel.

“Het vlot dat ik bouwde, werkt als een waterfiets. Peddelen is dus de boodschap. Woensdag ben ik vertrokken aan de brug tussen Wevelgem en Lauwe voor een tocht van 100 kilometer via de Leie, de toeristische Leie, het Kanaal Gent Terneuzen en de Moervaart naar Wachtebeke.

Zaterdagavond had hij al 80 kilometer gepeddeld. Varen deed hij telkens van zonsopgang tot zonsondergang om aanvaringen te vermijden. Slapen deed Nicola in de jachthavens van Zulte, Drongen, Gent en Portus Ganda.

“Het is vrij vlotjes gegaan met hier en daar een tegenslag”, lacht Nicola. “De eerste dag was mijn elektrisch motortje op het vlot al kapot. Dat staat er enkel op om in noodsituaties aan wal te raken. Of me uit de voeten te maken als ik dreig in aanvaring te komen met een grotere boot. En één van de neuzen vooraan de boot om gestroomlijnd door het water te klieven is afgebroken. Donderdag hebben we dan de hele dag een hevige wind en regen gehad. En toen bleek ook de voorziene aanleghaven nog eens volzet. Waardoor ik tien kilometer extra heb moeten trappen om een slaapplaats te vinden. Aan stoppen heb ik nooit gedacht. Ons Franne had die keuze ook niet toen ze ziek werd. Ze moest er ook doorheen”, slikt papa Nicola.

Op vijf kilometer van de aankomst stootte Nicola op twee onvoorziene bruggen. “Die stonden niet aangegeven op de kaart”, zucht Nicola. “Ik heb het dak van het vlot er dan maar van gehaald, maar het vaartuig kwam nog steeds tien centimeter te hoog. Mijn vader is dan met enkele vrienden tot daar gekomen: door met vier personen op het vlot te springen, zijn we er uiteindelijk toch onderdoor geraakt.”

Uiteindelijk haalde Nicola rond 15.15 uur de eindmeet: hij werd op een kleine vijfhonderd meter van het domein opgewacht door zijn supporters. Dochter Franne kon zondag jammer genoeg niet aanwezig zijn. “Ons Franne is ziek en had hevige koorts. We willen geen risico’s nemen”, zegt Nicola.

“Vaak heb ik op mijn vlot gedacht waar ik in godsnaam aan begonnen was. Ik heb er ook verlof voor genomen en al een paar keer serieus gevloekt. Maar we hebben ondertussen bijna 6.000 euro opgehaald voor het goeie doel. En daar draait het allemaal om in De Warmste Week.” besluit Nicola.