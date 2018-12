VIDEO: Nicola meert aan na 100 kilometer peddelen voor Warmste Week Jeroen Desmecht en Didier Verbaere

23 december 2018

19u24 0 Wevelgem Nicola Dejaeghere (30) is deze namiddag na vijf dagen peddelen aangemeerd aan het Provinciaal Domein Puyenbroeck. “De laatste vijf kilometer waren de meest frustrerende”, weet Nicola.

Op een paar kilometer van de eindmeet stootte Nicola nog op twee onvoorziene bruggen waar zijn vlot niet onderdoor raakte. “Hierdoor heb ik een half uur vertraging opgelopen. Ik had het dak al van het vlot gehaald, maar dat volstond niet. Door met vier man op het vlot te springen, hebben we het vaartuig er alsnog onderdoor gekregen.”

Nicola peddelde vijf dagen lang om geld in te zamelen voor de Warmste Week. En daar had hij een heel goede reden voor: door een immuunstoornis werden de windpokken zijn dochtertje Franne (3) bijna fataal. “Franne is ziek en heeft hevige koorts, dus ze kon er jammergenoeg niet bij zijn. Gelukkig kan ze maandag op televisie alles meevolgen tijdens de slotshow van de Warmste Week.”