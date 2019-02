VIDEO. Leerlingen maken grote fluoketting voor meer verkeersveiligheid Alexander Haezebrouck

22 februari 2019

13u47 0 Wevelgem Zo’n 400 leerlingen van de basisschool in de Hoogstraat hebben vrijdagmorgen om 8.30 uur een grote fluoketting gevormd in de Vanackerestraat in het centrum van Wevelgem. Ze riepen ook om meer fluohesjes te dragen, zodat de automobilisten je altijd goed zien.

De boodschap van de ongeveer 400 leerlingen van de basisschool in de Hoogstraat is duidelijk. Ze riepen: “Fluo, Fluo! ’t Is licht, ’t is geel en ’t reflecteert. Iedereen ziet je als je fluo draagt!” Automobilisten die omstreeks 8.30 uur in het centrum van Wevelgem passeerden, konden niet naast de actie kijken. De fluoactie van de gemeentelijke basisschool in Wevelgem was de apotheose van een project dat binnen de basisscholen van Wevelgem al sinds het begin van het schooljaar loopt. “We hebben hen aangespoord om altijd een fluohesje te dragen als ze naar school komen, zeker tijdens de donkere dagen”, klinkt het. “Een paar keer hebben we ook onaangekondigd controles gehouden aan de schoolpoort, iedereen die in orde was, kreeg een sticker. De leerlingen die alle stickers verzameld hebben, krijgen nu een hesje met hun naam erop.” Ook de andere basisscholen in de Kweekstraat en de Goudenregenstraat doen mee met de actie. Daar brachten de leerlingen loopschoenen mee en waren ze ook in fluo uitgedost. Samen lopen ze tot ze aan het aantal kilometers van een marathon geraken.